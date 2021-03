Beatriz Montañez desvela cuántos días ha pasado sin ducharse y en Twitter la gente alucina

Tras años desaparecida, el regreso a la actualidad de Beatriz Montañez, expresentadora de El Intermedio, está siendo por todo lo alto. Ha sacado un libro, Niadela (Errata Naturae), en el que cuenta cómo es su nueva vida viviendo sola en una casa en mitad del bosque y en la que estuvo durante un tiempo sin luz ni agua caliente.

Precisamente este jueves ha regresado a El Intermedio, donde ha contando más detalles de cómo es ahora su día a día. Entrevista por Thais Villas, la presentadora ha reconocido que echa de menos “el contacto con la piel de los seres humanos”.

Montañez ha asegurado que necesitaba silencio y pensar hacia dónde quería ir y descubrir muchas cosas: “He encontrado más de lo que buscaba. Siento mucha paz conmigo misma, me caigo bien, me digo chorradas a mí misma”.

“Bailar desnuda en medio de la naturaleza es brutal. Estoy en pelota picada la mayor parte del tiempo. Es libertad”, ha contado antes de admitir que estuvo cuatro días muy enferma por comer algo que no debía haber comido.

Poco después ha reconocido que ha llegado a estar 27 días sin ducharse: “Es buenísimo para la piel y para el pelo. Porque tanta agua y detergente acaban por deteriorar las capas grasientas de la piel”.

Montañez ha relatado que se suele levantar a las siete y media, medita un rato y luego desayuna, lee los periódicos durante hora y media, barre y arregla la casa, pasa una hora cortando leña y come. Después de comer se pone a escribir hasta las 23.30.

En otro reportaje de La Sexta, la presentadora había asegurado: “Estuve un año y medio viviendo con velas, no había electricidad, había agua corriente pero no caliente. Después de un año me di cuenta de que me salía mucho más rentable instalar un equipo fotovoltaico que las velas, porque eran más de 100 euros al mes en velas”.

