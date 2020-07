Beatriz Tajuelo rompe su silencio y habla así sobre su expareja Albert Rivera

Beatriz Tajuelo, la comunicadora y expareja de Albert Rivera, ha hablado largo y tendido en una entrevista concedida a la revista Semana sobre su relación con el exlíder de Ciudadanos, con el que estuvo durante casi cinco años.

La bloguera, que ha asegurado que guarda muchos recuerdos, la mayoría “muy buenos”, ha señalado que vivió experiencias únicas para una chica de su edad y que Rivera ha sido el hombre que más le ha marcado.

“Por muchos motivos. Con todo mi respeto a mis demás parejas, era una vida tan diferente a lo habitual, tan intenso todo… Que cuatro años se convirtieron en toda una vida. Le acompañaba a tantos sitios… Y al final la ruptura también fue bastante dolorosa y el seguir viéndolo en los medios de comunicación, en las revistas y las teles, me ha marcado un montón. Cuando era mi pareja y lo veía en la tele era de lo más normal, pero cuando dejó de serlo y lo seguía viendo continuamente”, ha afirmado.

Tajuelo ha confesado una anécdota que nunca ha contado, tal y como ella ha definido: “En la parada de metro más cercana a mi casa, que es el transporte que cojo diariamente para ir al centro, nada más salir me encontraba con un póster de tamaño natural de él y su campaña. Era como si me persiguiera su imagen todo el rato. Fue muy fuerte”.

La blogera, que no ha querido confesar el tipo de relación que mantiene con el exlíder de Ciudadanos, le ha deseado la mayor felicidad: “Al final ha sido una persona importante en mi vida, me aportó muchas cosas y estoy agradecida de haber pasado estos años junto a él. Le deseo toda la felicidad tanto a Albert, como a toda su familia, que me llevo fenomenal con todos”.

Asimismo Tajuelo no ha querido hablar de la relación de Rivera con Malú: ”Él es libre de hacer lo que quiera”. Sin embargo, sí que lo ha hecho del momento en el que el político dejaba Ciudadanos: “Lo que sí te puedo decir es que me dio mucha pena el momento de su dimisión del partido, porque había mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás”.

Además, también ha comentado la felicitación que hizo cuando anunció la paternidad. Tajuelo ha valorado las críticas que recibió: “Desde un programa se me criticó diciendo que estaba fingiendo una felicidad forzada el mismo día que Albert era padre, y yo ni me había enterado del acontecimiento. Estaba en Menorca y no me había enterado de que había sido padre… Me enteré más tarde. Pero bueno…”.