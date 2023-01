Las bebidas que disparan el colesterol y deberías eliminar de tu lista de favoritas

skynesher via Getty Images

Los adultos que se hidratan bien ralentizan el envejecimiento, se mantienen más sanos y desarrollan menos enfermedades crónicas que aquellos que no lo hacen correctamente, según un estudio de los Institutos Nacionales de Salud publicado recientemente.

Aunque los cuatro pilares para llevar una vida saludable se han repetido hasta el hartazgo, no está de más recordarlos de vez en cuando: hacer ejercicio de forma regular, no fumar, no beber alcohol y mantener una dieta saludable y equilibrada. A este catecismo de la vida sana podríamos añadir uno más: hidratarse correctamente.