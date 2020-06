Biodiversidad, más que palabras bonitas

En el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo hemos trabajado durante meses para incluir algunas de estas medidas, por lo que no podemos sino acoger con satisfacción la propuesta de la Comisión. Sin embargo, no somos autocomplacientes. La estrategia no es clara en la restauración de los ecosistemas degradados, un punto en el que los progresistas europeos defendemos un objetivo ambicioso de al menos el 30%. Además, tampoco está alineada de momento con el marco financiero plurianual, donde luchamos por incluir al menos un 10% de gasto en biodiversidad, así como por duplicar la financiación del Programa LIFE con respecto a sus niveles actuales. Y también está pendiente la complementariedad de la Estrategia de Seguridad Alimentaria denominada “de la granja a la mesa” que entendemos es crucial para el éxito de los objetivos de biodiversidad en particular y para lograr la correcta aplicación del Pacto Verde Europeo en general.

¿Y por qué es importante todo esto? ¿Qué le importa al ciudadano la extinción de un insecto que no ha visto en su vida? Ya les respondo yo subrayando el impacto directo que este asunto tiene en nuestras vidas y en nuestras economías. Para empezar, la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza. ¿Cómo? Un ejemplo: más del 75% de los cultivos mundiales depende de los polinizadores. ¿El riesgo de desaparición de las abejas le suena? Para seguir, la menor cantidad de especies se traduce en un menor rendimiento de los cultivos, una reducción de las capturas de peces y en la pérdida de posibles nuevas fuentes de medicamentos. Una cifra que la Comisión estima entre 3,5 y 18,5 billones de euros anuales de pérdida. Y eso sin considerar los daños derivados del cambio climático que la biodiversidad agrava (por ejemplo, inundaciones [deforestación] o tierras degradadas [monocultivos intensivos]).