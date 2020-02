Blanca Suárez se sincera tras verse en la difundida portada: la respuesta es corta pero lo dice todo

“Desayunar un día con una portada en la que se descubre eso que tú quieres mantener al margen, ¿se te corta el desayuno?”, ha preguntado Enríquez.

“Un poco sí. He aprendido a que no me corte la vida”, ha dicho sobre verse en portada. “Fíjate, si no te enteras, pues no te enteras, pero si es de esos días en los que sabes perfectamente dónde están, quiénes son y a cuántos metros están pues se te corta el día”, ha añadido Suárez.

La actriz ha señalado que se siente “muy agradecida y respetada en general” por la prensa “salvo en momentos muy concretos”.