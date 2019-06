Las claves de la semana: Política de carambola

Dos meses ya desde el 28-A. Seguimos sin noticias. No de Gurb, sino de la investidura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. Esta historia no tiene como protagonista a un extraterrestre como el de la novela de Eduardo Mendoza, pero aporta similares dosis de extravagancia y carnavalada. La diferencia es que con la literatura se disfruta y con la excentricidad en política se corre el riesgo de hastiar al respetable.

Para resumirles mucho el minuto y resultado de esta semana, quédense con una frase del presidente en funciones en declaraciones a La Vanguardia. “No comulgaré con ruedas de molino”, que viene a ser lo mismo que no tener intención de “tragarse el sapo” de Podemos. El ultimátum de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias va en serio. Pero el líder de los morados le ha contestado “eso ya lo veremos”, “estamos más cerca de un gobierno de coalición”.

Todo esto lo hemos sabido después de una cita discreta en la que el candidato del PSOE reiteró su oferta para un gobierno de cooperación y el de UP le despachó con un “ahí te quedas”. La conversación fue fría y distante y eso que Iglesias prometió a su interlocutor, no amor eterno, pero sí lealtad y perfil bajo en asuntos como Cataluña o la política europea. Ni por esas. El presidente no se fía y rechaza que haya ministros morados.