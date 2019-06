Boris Johnson, el histriónico ambicioso aupado en el Brexit para tocar poder

Comenzó su carrera como periodista a lo grande, en The Times , pero apenas duró un año. Lo echaron por inventarse una cita. Era el año 1987. Luego lo contrató el Daily Telegraph , que lo mandó a Bruselas de corresponsal. Ya estaba familiarizado con la capital belga, de los tiempos en los que acompañaba a su padre. Dicen que nunca le gustó el entramado comunitario y que ya entonces mandaba crónicas en las que ridiculizaba las regulaciones que iba imponiendo la UE. No inventaba, exageraba, pero siempre contra Europa, dicen sus colegas de AFP . Lo llamaban “el periodista favorito de Margaret Thatcher ”. Aguantó hasta 1994.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson , de 55 años, es un niño bien que ha ido de díscolo por la vida, periodista, historiador y finalmente político que aspira a lo más alto, a premier, tras haber ocupado dos de los más altos cargos en su país: el de alcalde de Londres (2008-2016) y el de ministro de Exteriores (2016-2018). El asalto lo plantea a lomos del Brexit , del que ha sido uno de sus máximos defensores, junto a Nigel Farage . Quiere irse de Europa, quiere incluso hacerlo sin acuerdo si no arranca a Bruselas las concesiones que cree necesarias y se niega hasta a pagar la factura que pasa el club comunitario. Lo tuvo claro desde el principio y su carisma sumó no pocos votos en el referéndum que dijo sí al divorcio, en 2016. Un brexiteer de libro.

Es popular, influyente, tan decisivo como divisivo, carismático, contradictorio, mezcla de bufón y campechano y, sobre todo, tremendamente ambicioso. Boris Johnson , el favorito para suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador y del gobierno del Reino Unido , tiene en su mano la llave de su posible triunfo y, también, la clave de lo que sería su sorprendente derrota: todo lo por venir depende de sí mismo, de sus apuestas, pasiones y meteduras de pata. Si se contiene, Jeremy Hunt , su oponente, el otro candidato que debe conquistar los votos de los 160.000 militantes tories, no será rival.

En mitad de una crisis enorme y necesitando renovación, los tories se la jugaron ofreciéndole en 2007un caramelo irrechazable: la candidatura a la Alcaldía de Londres. No sólo ganó, sino que revalidó el cargo a los cuatro años, con una enorme aceptación popular y el mérito, muy aplaudido, de haber conducido con éxito los Juegos Olímpicos de 2012.

Cuatro años más tarde, la consulta popular convocada por Cameron para ver si sus conciudadanos querían o no Brexit acababa en sí, en “queremos divorcio”, y el mandatario dejó el 10 de Downing Street. Johnson se veía de primer ministro, quería entrar en la carrera por suceder a su amigo, pero no tenía aún todas las cartas necesarias. Hubo pesos pesados que se opusieron y le boicotearon. “No tiene las cualidades necesarias para liderar la tarea que se nos avecina”, dijo Michael Gove, ahora ministro de Medio Ambiente con May. Gove se ha quedado ahora tercero en las votaciones para relevar a la premier. Las vueltas que da la vida...

Boris no se quedó, pese al frenazo, chupando rueda, sino que aceptó ser ministro de Exteriores con May. Dimitió del cargo a los dos años, por culpa del Brexit. Su primera ministra le parecía una blanda y estaba cansado de pelear contra una UE a la que detestaba. Es uno de sus rasgos más definidos: no le gusta la Unión y no se cansa de decirlo. Como afina la Agencia EFE, es un tory típico, “partidario del estado pequeño” y de la “mínima intervención estatal”.

En su renuncia avisó de que el Reino Unido corría el riesgo de convertirse en “una colonia” si aceptaba las exigencias de Bruselas y acusó a los leales a May de “decir una cosa en Bruselas y otra al electorado”. Un portazo cuyo eco resuena en su nuevo intento de ser primer ministro. Ahora él comandará la operación salida de la UE y, por ahora, sólo se sabe que quiere irse el 31 de octubre, en el plazo ampliado que ha dado Bruselas -en un primer momento era el 29 de marzo-, y que lo hará por las buenas o por las malas, con o sin acuerdo. No obstante, en los debates televisivos de estos días ha intentado eludir esa fecha. Queda mucho por aclarar.

“No creo que tenga una opinión muy clara sobre el Brexit, pero tiene una opinión muy clara sobre sí mismo. Lo único en lo que Boris Johnson cree es en Boris Johnson”, ha dicho a AFP el exdirector general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Pascal Lamy, que conoce a la familia Johnson desde que Boris era un muchacho que estudiaba en la Escuela Europea de Bruselas. “Una vez que llegue (al poder), querrá quedarse. Creo que el Brexit será algo secundario a su estrategia para seguir siendo primer ministro”, agrega.

Machista, racista, obsceno... De todo le han dicho

Su tiempo como ministro fue de enormes patinazos diplomáticos -más deliberados que despistados- que causaron un enorme revuelo doméstico. Lo mismo escribía poemas sobre el turco Recep Tayyip Erdogan sodomizando a una cabra que decía que el ruso Vladimir Putin se parecía al Dobby de Harry Potter, “un tirano despiadado y manipulador”, así, con su acento de las clases altas del Reino Unido. A la UE la comparó con Hitler y Napoleón. Y de África, “ese país” (sic), señaló que el problema que arrastra no es del colonialismo pasado, sino de que “ya no estamos nosotros a cargo”.

Si con eso se ganó críticas de negrero y racista -como cuando también dijo que una mujer con burka era como un buzón de correos-, las de machista vinieron a cuento de la norteamericana Hillary Clinton, a la que comparó con “la enfermera sádica de un hospital mental”; manifestó que le gustaría que llegara a la Casa Blanca para que regresara su esposo, Bill, y eso que se ha declarado seguidor y admirador de Donald Trump. ¿Qué razón tenían entonces sus palabras? “Si puede lidiar con Hillary, seguro que puede lidiar con cualquier crisis mundial”, dijo. De machista para arriba lo pusieron en las redes sociales.

También dijo que era un “despilfarro” gastar cantidades “tremendas” en investigar casos de abusos sexuales a menores cometidos hace mucho tiempo, que mejor dejarlos estar. Nunca ha rectificado.