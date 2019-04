El trabajo de divulgación científica que hace la farmacéutica Marián García, más conocida como Boticaria García, la ha convertido en una colaboradora habitual de varios programas de radio y televisión.

Esta semana, García estuvo en el programa Está pasando de Telemadrid hablando de lo dañinos que son algunos medicamentos destinados a frenar los síntomas de la gastroenteritis, como las diarreas y los vómitos.

“Lo ideal es no cortar esa diarrea”, afirmó en la tele pública madrileña: “Es mejor dejar que fluya, como lo de Frozen: let it go, let it go”.

Tras esta emisión, los colaboradores de Zapeando se hicieron eco de la intervención de García e hicieron este viernes varios chistes al respecto.