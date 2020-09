Brexit a lo Boris y el limbo de los cientos de miles de españoles en Reino Unido

STEFAN ROUSSEAU via Getty Images El primer ministro británico, Boris Johnson.

Todos los ciudadanos del mundo, da igual el país o continente, llevamos más de seis meses en un estado de tensión y estrés que nunca, aparte de periodos de guerra, se ha conocido. En España el sector turismo ha sufrido, la hostelería ha sufrido y al sector de los espectáculos se le está diezmando (con permisos que nadie comprende a la tauromaquia, que por otro lado ya debería haber desaparecido… pocos llorarán si a este sector le da una cornada el coronavirus). Nada que hacer hasta que haya una vacuna y no hay respuesta correcta o incorrecta en cómo defendernos de este virus… bueno incorrecta sí hay, y es el no hacer nada o mirar para otro lado como los Bolsonaros, Trumps, Díaz Ayusos, o Boris Johnsons del mundo. Desde tu sofá en España te imaginas que este escenario apocalíptico no puede ir a peor y que no podríamos sobrevivir si algo más se añadiera a esta pandemia, el paro y las dudas en las que nos tiene atrapados desde marzo. Si eres de los aficionados a las películas de terror, te encanta sufrir en la montaña rusa, o si incluso el masoquismo es uno de tus placeres ocultos, estás de suerte y solo tienes que decidir emigrar a Reino Unido antes del 31 de diciembre. Esta semana, para aquellos que gustan de sensaciones fuertes y el sufrimiento es su accesorio favorito, Boris Johnson ha anunciado que se quiere saltar todas las leyes internacionales a la torera. Piensa que ya que la UE no accede a sus pretensiones de salir de la Unión imponiendo sus condiciones y no acepta que el dejar de ser miembro tiene muchos inconvenientes, ha decidido dar un golpe en la mesa… este es Cayetano, el adolescente que dice que se enfada y no respira, y mientras sus padres le ven que se va poniendo morado, esperan que el sentido común esté por encima de la estupidez y la arrogancia de nuestro joven déspota. El tercer país en población de la Unión Europea, con 66 millones de ciudadanos, quiere imponer a un bloque económico con casi 450 millones, sus condiciones. Un bloque, la UE que sin contar Reino Unido, ya copa tres de los ocho primeros puestos en creación de producto interior bruto en el mundo.

La seguridad que el Gobierno español y europeo han ofrecido a los ciudadanos británicos que viven en la UE no la sentimos por parte del Gobierno del Sr. Johnson.

Esta semana el golpe de Boris ya ha sido discutido en sus mismas filas, y ha hecho que Jonathan Jones, secretario permanente del Departamento Legal del Gobierno británico, haya dimitido al conocerse los planes de un hecho sin precedentes y que dejaría a Reino Unido a la altura del betún, o por debajo. No hay precedentes de una economía top en el mundo que se empeñe tanto en cargarse ya no solo sus relaciones económicas, sino también ahora las políticas, y diplomáticas con la Unión Europea… pero no solo la Unión Europea. En EEUU ya se ha declarado que, si Boris Johnson sigue adelante, en la balanza interna pesan mucho más los intereses irlandeses que los británicos. Brendan Boyle, Richard Neal, Joe Biden o Nancy Pelosi han declarado que, si se rompe el tratado de paz de Irlanda del Norte, pueden ir devolviendo los pasajes de avión del misógino/racista/homófobo (todo el lote) Paul Abbott, ex primer ministro australiano que han fichado para firmar sus acuerdos comerciales. EEUU no tendrá nada que negociar. Pero Boris, erre que erre. El adolescente lleva 15 segundos sin respirar, y los padres, la Unión Europea, no han parpadeado siquiera. Amenaza quien puede y no quien quiere en este caso. La crisis de la COVID-19 será la excusa de Reino Unido para explicar cualquier recesión económica por encima de la media de países del mundo tras el 1 de enero, y eso está claro. Pero más gente se está despertando por fin, y las bravuconadas están dejando de hacer gracia. Al paro, que esta subiendo, a la crisis sanitaria, que esta creciendo de nuevo, y a la falta de acuerdos con terceros países para lograr tratados comerciales (en enero de 2017 Boris Johnson hablaba de cola de países deseando cerrar estos acuerdos) se suma una salida/precipicio de la UE que no solo pone a Reino Unido en el saco de los países a repudiar por no aceptar leyes internacionales, sino que además el progreso en posibles tratados con otros países se convertirán en papel mojado. Volvemos a los tiempos de los piratas y los corsarios. Todo esto tiene mucha importancia para los más de 3 millones de ciudadanos europeos que vivimos en Reino Unido, más de 110.000 españoles (registrados… muchos más sin registrar).

Los ciudadanos españoles en Reino Unido necesitamos que se aclare nuestra situación cuanto antes.