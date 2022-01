Busca piso, le proponen sexo y la respuesta que da por WhatsApp lo dice todo

“No sé, no quiero equivocarme”, le contesta. Siguiendo con su extrañeza, la ella le insiste en que le diga una pista para saber qué significa ese algo más.

Me acaba de pasar esto… Miedo y asco… pic.twitter.com/NKl9WT4zh7

“De tema de sexo jeje”, le acaba aclarando. La respuesta que le da la joven es demoledora: ”¿O sea que has visto un anuncio que he puesto en el que busco piso y has venido a preguntarme si quiero sexo?”.

“Me acaba de pasar esto... Miedo y asco...”, ha escrito la joven tuitera que ha compartido el pantallazo.

Su publicación en Twitter ha indignado a toda la red social, que han condenado la actitud de la persona