Caballero sin espada: 'Mr. Biden goes to Washington'

Mucha gente se pregunta cómo el partido demócrata no ha podido encontrar un candidato más joven y más atractivo que “el soñoliento Joe”, como le llama siempre Trump para denigrarle. Joe Biden está a punto de cumplir setenta y ocho años y se mueve con cierta lentitud. Siempre fue algo despistado y tuvo tendencia a equivocarse. De pequeño sufrió de tartamudez y, aunque acabó superando ese problema, hay momentos en los que se traba un poco al hablar. Pero eso no parece importarle. Es muy sociable y habla mucho. A pesar de que se expresa con total naturalidad, no es un gran orador. No tiene una personalidad magnética como Barack Obama o Bill Clinton. ¿Por qué, pues, en un momento de profunda crisis nacional, logró aglutinar a todo el partido demócrata y llevarlo a la victoria?

En las elecciones primarias hubo otros candidatos más jóvenes y carismáticos, pero al final los votantes decidieron que Biden era el mejor para luchar contra Trump. Y lo mismo pensaba éste, que temía tanto su candidatura que amenazó al Gobierno de Ucrania con retirarle su apoyo militar si no abría una investigación sobre las imaginarias actividades ilegales del hijo menor de Biden en ese país. Lo único que Trump sacó de ese intento de desprestigiar a Biden fue la humillación de tener que someterse a un proceso de impeachment por abuso de poder. ¿Por qué se arriesgó tanto Trump para dañar la reputación de Biden? Porque las encuestas desde el primer momento indicaron que, de todos los candidatos demócratas a la presidencia, Biden era con mucha diferencia el que más probabilidades tenía de derrotar a Trump en las elecciones generales. Los rivales demócratas de Biden comprendieron esto y le ofrecieron su apoyo incondicional.