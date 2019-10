Canadá se une a la creciente lista de países en los que reina la desinformación electoral

Las conspiraciones y los insultos que circulan por internet con motivo de estas inusitadas elecciones, en las que Trudeau ha tenido que defenderse después de que salieran a la luz unas fotografías suyas con el rostro pintado de negro, no solo han enturbiado la realidad de los votantes, sino que también han dado pie a amenazas tangibles. Trudeau acudió a una manifestación con un chaleco antibalas puesto por motivos de seguridad, una auténtica vergüenza para la política canadiense. Hasta los canadienses de a pie están pagando las consecuencias. Después de salir en The New York Times, una familia de refugiados sirios lucha ahora por mantener abierto su restaurante en Toronto por las amenazas de muerte que sufre debido a la participación de su hijo en una tensa protesta contra un candidato contrario a la inmigración.