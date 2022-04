Listado de canciones de Eurovisión 2022

Países del Big Five

1. España: Chanel, SloMo

2. Italia: Mahmood y Blanco, Brividi

3. Francia: Alvan & Ahez, Fulenn

4. Reino Unido Sam Ryder, Space Man

5. Alemania: Malik Harris, Rockstars

Países de la primera semifinal

6. Albania: Ronela Hajati, Sekret

7. Letonia: Citi Zēni, Eat Your Salad

8. Lituania: Monika Liu, Sentimentai

9. Suiza: Marius Bear, Boys Do Cry

10. Eslovenia: LPS, Disko

11. Ucrania: Kalush Orchestra, Stefania

12. Bulgaria: Intelligent Music Project, Intention

13. Países Bajos: S10, De Diepte

14. Moldavia: Zdob şi Zdub & Frații Advahov, Trenulețul

15. Portugal: MARO, Saudade Saudade

16. Croacia: Mia Dimšić, Guilty Pleasure

17. Dinamarca: REDDI, The Show

18. Austria: LUM!X feat. Pia Maria, Halo

19. Islandia: Systur, Með Hækkandi Sól

20. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord, Die Together

21. Noruega: Subwoolfer, Give That Wolf A Banana

22. Armenia: Rosa Linn, Snap

Países de la segunda semifinal

23. Finlandia: The Rasmus, Jezebel

24. Serbia: Konstrakta, In Corpore Sano

25. Azerbaiyán: Nadir Rustamli, Fade To Black

26. Georgia: Circus Mircus, Lock Me In

27. Malta: Emma Muscat, I Am What I Am

28. San Marino: Achille Lauro, Stripper

29. Australia: Sheldon Riley, Not The Same

30. Chipre: Andromache, Ela

31. Irlanda: Brooke, That’s Rich

32. Macedonia del Norte: Andrea, Circles

33. Estonia: Stefan, Hope

34. Rumanía: WRS, Llámame

35. Polonia: Ochman, River

36. Montenegro: Vladana, Breathe

37. Bélgica: Jérémie Makiese, Miss You

38. Suecia: Cornelia Jakobs, Hold Me Closer

39. República Checa: We Are Domi, Lights Off