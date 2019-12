Candela Peña cuenta su mala experiencia con el succionador de clítoris: "Esto es como un percutor"

Candela Peña ha contado en su sección de La Resistencia, el programa de David Broncano en #0, su experiencia con el succionador de clítoris.

“No quiero que lo toques”, ha empezado diciendo la actriz. “Para mí es como ver un jaguar”, ha afirmado el presentador.

“A mí no me ha ido bien. No es que no me haya ido bien, es que no lo sé usar bien porque esto es para arriba [el mango]. Es que lo gordo va para arriba. Es que es rarísimo, porque pienso que tengo...”, ha informado Peña al presentador y a los espectadores.

“Siento el poder”, ha dicho Broncano cuando ha tocado el mango del aparto. “Más poder se siente cuando estás así. Esto es como un percutor. Es complicado”, ha asegurado Peña con gesto de desagrado. Y ha sentenciado: “Esto no lo he visto claro todavía”.

Broncano ha asegurado que la gente dice que el succionador de clítoris es “lo mejor que hay”. “No todas tenemos las cosas iguales”, ha respondido la actriz.