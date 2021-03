Cantó está empadronado en Valencia pese a que debe estar en Madrid para ir en la lista de Ayuso

LightRocket via Getty

LightRocket via Getty Toni Cantó en Valencia, en el palacio de las Cortes, el pasado 12 de septiembre de 2020.

El exdiputado de Ciudadanos (Cs), y flamante fichaje de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso para la lista del PP en las próximas elecciones del 4 de mayo, está empadronado en Valencia, según la Cadena SER, lo que puede dar problemas para concurrir en los comiciones madrileños.

Según el artículo 2.2 de la ley electoral regional de Madrid, para que un candidato sea elegible, debe ser elector. Es decir, debe estar empadronado en alguno de los 179 municipios que conforman la Comunidad. El problema es que Cantó, que anunció este miércoles su intención de concurrir bajo el paraguas de Ayuso tras abandonar Cs y anunciar que dejaba la política, es que sigue empadronado en un domicilio valenciano, donde ha estado viviendo en los últimos años ya que ha sido el portavoz en las Cortes regionales.

La radio, además, asegura que Cantó no ha cambiado su situación en el padrón, pese a que el exactor de ‘Siete vidas’ ha dicho en televisión que ya está inscrito en Madrid desde hace “unos días”. No obstante, la ley electoral regional abre alguna duda, pues dice que los candidatos que no estén en el censo podrán ser candidatos siempre que acrediten, “de modo fehaciente”, que reúnen “todas las condiciones exigidas para serlo”.