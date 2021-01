Cargan contra un líder político en 'Sálvame' y Belén Esteban sale indignada en su defensa

Sánchez Martos ha explicado que no ha podido llegar a plató y que no sabe si podrá llegar a su casa: “Lo único que le pido al señor alcalde es que ponga sal porque la gente no va a poder llegar a su casa esta noche”.

Vázquez ha intervenido y ha señalado que podría regodearse pero que Filomena es “un fenómeno que no es normal y lo anormal sería que no hubiese ningún problema”.

Poco después han vuelto a conectar con el doctor que ha criticado de nuevo la situación de Madrid. “Pero bueno, esto es un país que no es tercermundista. Madrid es la capital y no estamos en ningún barrio extremo. Estamos en la avenida de la Ilustración. En la M-30. En el Barrio del Pilar...”, ha dicho cabreado Sánchez Martos.

Kiko Matamoros ha afirmado de forma vehemente que sí es posible prepararse mejor: “Esta mañana Madrid debería haber estado lleno de camiones vertiendo sal y no he visto ninguno”.

“No hay camiones. No hay vacunas. No hay sanitarios Yo no entiendo qué hay en Madrid”, ha dicho cabreada Mila Ximénez, que ha añadido que como se caiga y se rompa una cadera “se va a cagar el Ayuntamiento, el presidente del Gobierno...”. Una frase que ha cortado rápidamente Vázquez: “No, no, el presidente del Gobierno no”. “Ese es el primero que va a ir”, ha respondido Ximénez.

“Al presidente hay que aplaudirle y al Almeida por no tener sal hay que darle ahora. Eso es...”, ha intervenido molesta Belén Esteban. Unos comentarios que no han gustado nada a la colaboradora que ha explicado que sí tiene sal en su casa porque el Ayuntamiento de su localidad sí ha repartido.

″¿El Ayuntamiento de Paracuellos de qué signo es?”, ha querido saber Kiko Matamoros. “Yo no hago publicidad”, ha dicho ella para finiquitar la conversación.