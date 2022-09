Carlos Alcaraz conquista a todos (todavía más) con esta escena ante los periodistas

Carlos Alcaraz ha hecho historia en el tenis español y mundial . El murciano, a sus 19 años, se ha llevado su primer Grand Slam al vencer en el US Open 2022 a Casper Ruud.

Pero Alcaraz no solo ha sido protagonista por su juego, su carisma y su carácter dentro de la pista de tenis, también por sus declaraciones postpartido.

“Obviamente voy a ser el mismo chico de siempre. Orgulloso de ser murciano, de El Palmar y español. Siempre me voy a mantener ahí con mis vecinos, con mis amigos y con toda la gente que me ha visto crecer desde pequeño. Voy a salir a la calle por mi pueblo y voy a saludar a toda la gente. No voy a cambiar en ese aspecto”, ha afirmado.