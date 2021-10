Carlos Alsina comienza su entrevista con Iván Redondo con una pregunta totalmente inesperada

El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez durante los últimos tres años, Iván Redondo, fue entrevistado este jueves en Más de uno de Onda Cero por Carlos Alsina.

El popular presentador sorprendió a su invitado con una primera pregunta que seguro que ni mucho menos esperaba. Alsina le recriminó que algunos ministros no hubieran acudido a su programa para someterse a las preguntas del periodista.

“Hemos dicho muchas cosas sobre usted en muchos momentos y ahora tenemos ocasión de hablar de estos asuntos. Lo primero que quiero saber es si usted era el responsable de que muchos de los ministros de este Gobierno no vinieran a este programa a ser entrevistados”, le preguntó Alsina.

Redondo le reconoció que no, ya que “las cosas se hacer de abajo arriba si se quieren hacer bien”, “Yo en mis equipos las quiero hacer bien”, añadió.

El exasesor del presidente del Gobierno explicó que los ministros tienen directores de comunicación, jefes de gabinete e, incluso, su propio margen de maniobra para la toma de decisiones.

“Otra cosa es que me digas, ¿ustedes eran, arriba, los máximos responsables de las estrategia ‘X’? Evidentemente sí. ¿Eran los máximos responsables como asesores de las decisiones políticas? Evidentemente no. Es en función de lo que me preguntes”, añadió Redondo.