Amanda Knatchbull, la mujer que rechazó al príncipe Carlos antes de su boda con Diana de Gales

Era necesario que el príncipe Carlos se casase. En 1981 cuando contrajo matrimonio con Diana de Gales , el hijo mayor de la reina de Inglaterra, eterno heredero al trono, tenía ya 33 años. Sabía que tenía que pasar por el altar y, de hecho, había intentando antes casarse con otra mujer. No, no fue Camilla Parker. Fue su prima Amanda Knatchbull.

Lo detalla el historiador y biógrafo británico Robert Lacey en el libro Battle of Brothers: William and Harry: The Inside Story of a Family in Tumult . Según explica, el tío abuelo del príncipe Carlos, Lord Mountbatten, abuelo de Amanda, lo orquestó todo y presionó al heredero para que propusiese matrimonio a su nieta. Lo hizo en el verano de 1979. ”¿Serías mi esposa?”, le dijo. Su respuesta fue “no”.