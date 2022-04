Carlos Jean asegura que Rosalía "es la artista más importante" que ha tenido España y revoluciona Twitter

Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images

El músico ha defendido que la artista de San Cugat del Vallés , casi un mes después de lanzar su último disco, Motomami , “va a ser” o “ya es” la más importante: “Creo que Rosalía va a ser o ya es la artista más importante que ha dado nuestro país... ever (alguna vez)”, ha señalado.

Algo que ha obligado al músico a justificar que, tras recordar a otros cantantes, no se olvida de ellos: ”¡No me olvido! Para nada. Son dioses. Estoy haciendo una valoración en importancia y repercusión en tan poco tiempo, no hablo de calidad ni nada de eso”.