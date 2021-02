Carlota Corredera explica el porqué de las extrañas conexiones de 'Sálvame' con Piqueras

Carlota Corredera , presentadora de Sálvame, ha estado en el programa de la Cadena Ser de Quique Peinado y Manuel Burque, Buenismo Bien, y ha explicado que estas situaciones no son “forzadas” para generar viralidad. Corredera las ha calificado de simples “accidentes”.

“A mi Piqueras no me ha dicho nada del tema de las transiciones”, ha respondido al ser preguntada si ha habido algún tipo de conversación sobre el tema con el periodista. Además, ha asegurado que, como espectadora, “es una fantasía”.

También, la presentadora se ha atrevido a explicar lo que considera que pudo pasar este lunes. “No he hablado con mis compañeros pero estoy convencida, porque he dirigido, de que Alberto, que era el director, estaba gritando, ‘¡Paz da paso a Piqueras! ¡Paz, da paso a Piqueras!’. Y Paz, que estaba bailando la canción, no estaría escuchando nada”.

“Yo a Paz le he llegado a gritar como si no hubiera un mañana y ha hecho lo que le ha dado la gana”, ha recordado Corredera de sus tiempos como directora. “Ni se acordó de que eran las nueve y de que tenía dar paso a Piqueras. Te lo digo yo”.

“Al final son los riesgos que corres cuando no pones una cortinilla”, ha concluido la presentadora.