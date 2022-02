Carmen Lomana se moja (y de qué forma) sobre Ayuso: "No se dan cuenta"

“Esperanza Aguirre que fue una fantástica presidenta de la Comunidad de Madrid y también se inventaron no sé qué cuento. Cristina Cifuentes, que fue vergonzoso lo que hicieron con ella. Ahora pretenden... ¿Eso cómo se llama? Machismo, envidia... Yo que no era muy de Cayetana Álvarez de Toledo porque me parecía un poco antipática, pero también se la cargaron. Era una mujer brillante, culta... ¿Pero de qué vamos?”, acabó preguntando.