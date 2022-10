Carmen Lomana habla así de un dirigente político de derechas: "A mí me parece un fantoche"

“Y Boris Johnson a punto de volver”, introduce la periodista. “Yo no sé si ha metido la pata o no, eso habría que discutir con todo ese machismo que hay en el Parlamento inglés que hicieron lo mismo con Margareth Tatcher lo que pasa que ella tenía un carácter que se los comía a todos. Y volvió”, ha explicado Lomana.

Al hablar de Johnson, Lomana ha dicho del exprimer ministro británico que es “un fantoche”: “Dicho esto, ahora, que a mí me parece un fantoche. Yo no quiero meterme con él pero Boris Johnson debe añorar sus guateques a costa del erario público. Quiere volver, lo he escuchado esta mañana y decía las cosas más desastrosas de lo que está pasando en Reino Unido, de lo que pasa en Inglaterra sobre todo. Efectivamente ¿querías Brexit? Pues toma Brexit”.