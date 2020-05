Carmen Lomana llama así a Fernando Simón en 'Todo es mentira'

Las protestas del algunos ciudadanos residentes en el madrileño Barrio de Salamanca, uno de los más ricos de España, se han extendido a otros lugares del país.

Decenas de personas se han ido reuniendo en Núñez de Balboa para protestar contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis por el Coronavirus.

Estos manifetantes, olla y bandera de España en mano, piden “libertad” y que termine el Estado de alarma y, con ello, el confinamiento en el que los ciudadanos llevan desde mediados de marzo.

Lo que muchos no esperaban era la respuesta de Carmen Lomana, muy crítica siempre con la izquierda en España y con Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en concreto, en Todo es Mentira.

La colaboradora del programa de Risto Mejide y de Marta Flich no está de acuerdo con las protestas físicas pero sí con la razón por la que se manifiestan: “Yo me he protestado muchísimo porque nos engañaron animándonos a ir a mítines, a la manifestación feminista y conciertos cuando el virus se estaba paseando por España como un tiovivo desde enero... Si he protestado tanto por eso, no tiene sentido concentrar ahora a la gente en la calle, porque estamos saliendo de un confinamiento durísimo”.

“Tienen toda la razón del mundo para protestar y yo sería la primera en hacerlo, pero desde la ventana de mi ventana, porque es muy peligroso concentrarse en la calle [...]. Me parece una irresponsabilidad tremenda”, ha añadido.

Lomana ha asegurado que los españoles “estamos demasiado tensionados” y ha afirmado que “el que lo ha hecho muy mal es el Gobierno”. La colaboradora también ha resaltado que no ha visto coartada su libertad y que “en el momento que lo sintiese abandonaría este país si pudiera”.

Eso sí, a pesar de no estar a favor de manifestarse en la calle, Lomana ha dejado claro que sigue en contra del Gobierno. “Estoy que echo chispas contra el Gobierno y contra el doctor virus que no lo puedo soportar, a Simón. No sé si voy o vengo o qué hago. En febrero digo que aquí no va a haber nada, que no va a pasar nada, que va a haber muy pocos contagios. Eso es de juzgado de guardia”, ha sentenciado.

Puedes verlo a partir del minuto 49:00.