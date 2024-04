Esto que venden en muchas tiendas de Finlandia en España sería ilegal e impensable

La usuaria de TikTok @anna.matea, española que vive en Finlandia, ha mostrado su sorpresa por un producto que venden en algunas tiendas de aquel país y que en España sería ilegal.

"En Finlandia venden unas golosinas que en España serían ilegales. Son estas pipas de regaliz que en la punta tienen estas bolitas como de caramelo. No sé qué es exactamente esas bolitas. Cuando yo era pequeña comía unas moras como de gominola y estaban cubiertas como de estas bolitas, pues son las mismas bolitas", explica.

"Yo pensaba que también eran ilegales aquí porque hacía muchísimo que no las veía y en 2013 les pusieron una prohibición y se dejaron de vender y creía que aquí también, pero no, resulta que las venden en sitios muy concretos", señala.

"Tengo que decir que nunca he visto a niños consumiendo este tipo de golosinas. Las he vito más en fiestas para adultos. Con las patatas fritas y las pipas. De hecho, en la tienda donde las encontré no estaban a la altura de los niños, estaban bastante arriba", añade.

Y acaba preguntando: "¿Os acordáis de los cigarrillos de chocolate? Yo me los comía a pares. Me parece curioso que a día de hoy esto se siga vendiendo".

De hecho, en los supermercados de Finlandia se siguen vendiendo esos puros y cigarros de chocolate, algo impensable en España desde 2005, cuando la Ley Antitabaco acabó con ellos.

En esa norma se dice: "En particular, se prohíbe la venta de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores".

El objetivo de la norma era claro: demostrar que el tabaquismo y todo lo relacionado con él no es en absoluto un juego.