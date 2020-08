Carmen Lomana se moja (y mucho) sobre la relación de Enrique Ponce y Ana Soria

La celebrityCarmen Lomana ha valorado en unas declaraciones recogidas por la revista Diez Minutos la que, sin duda, ha sido la relación sorpresa del verano: la del torero Enrique Ponce con Ana Soria.

Lomana ha criticado la actitud del diestro por sus continuas muestras de cariño públicas a la joven.

“Yo no soy nadie para opinar de lo que hacen los demás, pero que yo sepa Enrique y Paloma siguen casados. Entonces como mínimo Enrique debería tener más discreción y no estas muestras de afecto tan tremendas en todos los sitios, porque tiene dos hijas, una prácticamente adolescente. Me extraña tanto de Enrique”, ha asegurado.

Especialmente ha querido destacar la dedicatoria que le hizo a Ana Soria en la corrida de toros de Osuna. Antes de comenzar, Ponce dibujó una A en el ruedo: “Tiene que vivir su amor, si quiere, como quiera, pero haciendo menos muestras de cara a la galería de la prensa. Lo de la A, un torero, en la historia del toreo no se ha visto una cosa igual de absurda”.

Lomana, que ha calificado a Paloma Cuevas, la todavía mujer de Ponce, como “una mujer maravillosa que está dando una clase de saber estar envidiable”, también ha comentado los rumores sobre una posible boda del torero con su nueva pareja.

“Mira que tontería, igual el año que viene ya lo han dejado. Cuando se divorcie que hable de boda. De momento, está casado”, ha rematado.