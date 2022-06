Los platos fuertes del Mad Cool 2022

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Una imagen del Mad Cool de 2019.

Apenas queda un mes para la edición de 2022 del Mad Cool Festival, uno de los mayores eventos musicales de España que vuelve con fuerza tras dos años de parón por la pandemia.

En esta ocasión se celebrará en la capital entre el 6 y el 10 de julio bajo el lema Shine Again (vuelve a brillar), de nuevo en el recinto de Valdebebas, en en el espacio de Ifema junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, y con la confianza en recobrar la normalidad.

El último celebrado, el de 2019 reunió a un total de 186.128 personas, el 30% de procedencia extranjera y generó un impacto de 53 millones de euros en la economía regional.

Más allá de cifras, el cartel reúne a lo más granado del panorama internacional, con más de 140 actuaciones. Este año, entre los cabezas de cartel se puede encontrar a Metallica, Placebo, The Killers, Muse, o Nathy Peluso.

MAD COOL Cartel del Mad Cool 2022.

Estos son algunos de los artistas de los que se podrá disfrutar cada jornada (puedes encontrar el line up completo aquí):

Miércoles 6

Metallica, Twenty one pilots, Placebo, Chvurches, Carly Rae Jepsen, Wolf Alice, YUNGBLUD, Thrice, Seasick Steve, Frank Carter & The Rattlesnakes, FEVER 333, Rocío Saiz, Catnapp y The Levitants.

The Loop: SFDK, Hard GZ y Santa Salut.

Jueves 7

Imagine Dragons, The Killers, Stormzy, Deftones, St. Vincent, Foals, Sigrid, Tove Lo, Nothing But Thieves, Lucy Dacus, The Comet Is Coming, Viva Belgrado, Brutus, Chubby and the Gang, Swit Eme, María Guadaña y Playa Cuberris.

The Loop: Four Tet, Peggy Gou, Floating Points, Octo Octa y CCL.

Viernes 8

Muse, Queens of the Stone Age, Faith No More, alt‐J, The War on Drugs, MØ, Phoebe Bridgers, Black Pumas, Goodbye June, Shura, Aviva, Scarypoolparty, Baby Rose, Bang Bang Romeo, Spielbergs y Los Invaders.

The Loop: Nina Kraviz, Stephan Bodzin, Folamour, Paula Temple, Sherelle y Hayden James.

Sábado 9

Kings of Leon, Florence + The Machine, Pixies, Royal Blood, Zara Larsson, Editors, Leon Bridges, Animal Collective, Princess Nokia, The Struts, Gang of Youths, Muro María.

The Loop: Flume, Mura Masa, ANNA, Leon Vynehall y Loraine James.

Domingo 10

Jack White, Nathy Peluso, Natos y Waor, Two Door Cinema Club, Sam Fender, La M.O.D.A., Arlo Parks, Tones and I, Guitarricadelafuente, Recycled, Tinashe, Peach Tree Rascals y Familia Alzada Mexicana.