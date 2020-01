La genial contestación al cartel de unos vecinos: el drama de portal con más de 59.000 'me gusta'

El misterio comienza con la nota pasivo-agresiva que encontró en su edificio el tuitero @pr4d0_: “Para la persona que nos ha ayudado a quitar los adornos de Navidad de la puerta. Gracias!! PD: Para el próximo año no nos los robes”.

El intercambio de mensajes ha sacado la sonrisa de 59.000 personas en Twitter desde este sábado, aunque la historia no acaba ahí.

“El vecino del primero se ha manifestado para comunicarme que los adornos han sido devueltos sanos y salvos”, aclaró el tuitero en otra publicación con el pantallazo de la conversación.

“Estoy living”, comentaba el vecino afectado por el robo. “A mí el adorno me da un poco igual pero no me esperaba esto”, aseguraba sobre el hecho de haberse hecho virales.

No solo los adornos volvieron a sus dueños, sino que víctimas y ladrona han hecho las paces. “La otra vecina del primero (en adelante, la usurpadora) se ha puesto en contacto con los vecinos del cartel (en adelante: los usurpados) para pedir las debidas disculpas”, se puede leer en otro tuit con la conversación entre ambas partes.