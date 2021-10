Cataluña no renovará el concierto a las escuelas que segregan por sexo

Westend61 via Getty Images

El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciado este martes que la Generalitat no renovará el próximo curso escolar el concierto a los centros educativos que segreguen por sexo, una decisión que afectará a un total de once escuelas y más de 4.000 alumnos.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, que se ha reunido como es habitual a pesar de ser 12 de Octubre –día festivo en España con motivo del Día de la Hispanidad–. En la reunión ha señalado que no se renovarán los conciertos de las etapas educativas que finalizan este curso, es decir, el segundo ciclo de Infantil, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

“En pleno siglo XXI no puede haber ninguna escuela que, con financiación pública, continúe separando a niños y niñas en las aulas”, ha destacado el conseller, quien ha advertido que la segregación por sexo en centros escolares “aumenta los estereotipos y legitima el sexismo”.

El Govern ha adoptado esta decisión, con un impacto de 15 millones de euros, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió el pasado noviembre la resolución de la Generalitat que retiraba el concierto educativo a once colegios catalanes que segregan por sexo y le obligó a renovarlo durante seis años más para preservar el interés de los centros y de las familias.

“Más cobertura jurídica”

No obstante, según Gonzàlez-Cambray, el departamento tiene ahora “más cobertura jurídica” gracias a la modificación de la disposición adicional 25 del artículo 83 de la LOMLOE. Esta afirma que para “fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas (...) y no separarán al alumnado por su género”.

“La novedad de la LOMLOE modifica el contexto en materia de conciertos educativos (...). Cada vez tenemos más cobertura jurídica que ampara esta decisión”, ha resaltado antes de mostrarse “convencido” de que la ley permitirá a la Generalitat no renovar el concierto el curso que viene a los colegios que segreguen por género.

Por eso, de acuerdo con el conseller, cuando termine el curso lectivo 2021-2022, dejarán de tener concierto once centros educativos que segregan por sexo y que engloban 139 grupos de secundaria –con 3.850 alumnos– y cuatro de bachillerato –251 estudiantes–, mientras que en la etapa Infantil actualmente todas las escuelas son mixtas.

“Seguimos y seguiremos determinados hasta que no haya ningún tipo de discriminación (...) y hasta que no se destine dinero público de todos los ciudadanos a concertar centros que diferencia a niños y niñas en las aulas”, ha insistido. Además, la intención del ejecutivo catalán es no renovar tampoco los conciertos de Primaria una vez estos acaben, lo que ocurriría de cara al curso 2026-2027.



Se trata de los conciertos que el TSJC obligó a restablecer a instancias de las instituciones que gestionan las escuelas mediante un auto, recurrido por la Generalitat, que tuvo en cuenta el impacto económico de los centros, la mayoría pertenecientes a instituciones religiosas de carácter conservador, que podrían perder alumnos si las familias deben asumir completamente el coste de la enseñanza.

Los colegios afectados

Los centros afectados eran el Canigó, Bell-lloc del Pla, Les Alzines, Pineda, Xaloc, Institució Lleida, Esc. Fam. Agr. Campjoliu, Institució Tarragona, La Vall, La Farga y Viaró, a los que la Generalitat había retirado el concierto al considerar que “no cumplen el principio de coeducación por medio de la escolarización mixta”.

“Si quieren volver a llevarlo a los tribunales, ya estamos acostumbrados a que lo judicialicen (...), pero estamos convencidos de que no hay otro argumento jurídico para que nos vuelvan a imponer otra medida cautelar”, ha resaltado Gonzàlez-Cambray antes de admitir que no esperan que el recurso que presentaron contra el dictamen del TSJC sea favorable.

El departamento ha hecho su anuncio después de que la semana pasada el Parlament aprobara una moción con el apoyo de todas las formaciones excepto Vox, Cs, PP y del diputado de Units per Avançar Ramon Espadaler con la que instaba al Govern a no renovar los conciertos educativos con centros que segregan por motivo de sexo.