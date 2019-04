Cayetana Álvarez de Toledo (PP): "¿Por qué se aceptan ruedas de prensa para Sánchez y Junqueras y no para un preso por violación?"

La cabeza de lista del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha calificado este viernes de “escándalo” la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de autorizar la celebración de ruedas de prensa de los candidatos presos de JxCat y ERC desde la cárcel de Soto del Real (Madrid).



El cabeza de lista de JxCat en las elecciones generales del 28A, Jordi Sánchez, protagonizó ayer la rueda de prensa del ciclo electoral que organiza la Agencia Efe en Barcelona en cumplimiento de una resolución de la Junta Electoral Central, que autorizó al candidato a participar en ella desde prisión y por vía telemática.



La JEC también ha autorizado al número uno de ERC al Congreso, Oriol Junqueras, a participar este viernes en una rueda de prensa organizada por la ACN.



“Respecto a la decisión de la JEC de que estas ruedas de prensa se celebren, las ruedas de prensa celebradas ayer y hoy me parecen un auténtico escándalo”, ha afirmado Álvarez de Toledo.



Para la candidata del PP, “una cosa es no ser una democracia militante y otra cosa es ser una democracia estúpida”.



“Se trata a los presos nacionalistas, golpistas, como si en el fondo fueran presos de primera categoría, como si no fueran lo que son, procesados por gravísimos delitos contra la democracia. ¿Por qué se aceptan ruedas de prensa para los señores Sànchez y Junqueras y no para cualquier preso por corrupción, violación o lo que sea?”, se ha preguntado.



Y ha añadido: ”¿Es que los presos que están por delito de índole política, es decir, rebelión, sedición, malversación son de mejor naturaleza que los presos por corrupción, por ejemplo?”.