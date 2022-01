César Carballo responde a los que le han criticado por sus últimas palabras: "No abandono"

Mientras España está acostumbrándose a oír la expresión de gripalizar el coronavirus, el médico César Carballo se posicionó en la importancia de hacer lo contrario, es decir, “covidizar la gripe”.

Durante una intervención suya en el programa Horizonte, que presenta Iker Jiménez en Cuatro, el doctor, uno de los rostros más seguidos de la pandemia, explicó que el año pasado nadie falleció a causa de la gripe gracias a las medidas contra el coronavirus: “Esos 6.000, 8.000, 10.000 que se morían, ¿dónde están?”.

“Es decir, ese sacrificio que dábamos... a lo mejor hay que pensar al revés. ¿Por qué no covidizamos la gripe en vez de gripalizar el covid? Hemos asumido que teníamos unas pérdidas, hemos asumido que bueno, vamos a conseguir la inmunidad”, reflexionó Carballo, antes de preguntarse “a qué coste” vamos a lograr esa inmunidad a ómicron.

Sus palabras revolucionaron Twitter y le provocaron que se llevara numerosas críticas de usuarios que no daban crédito con su opinión.

Carballo, en la misma red social, se ha defendido y ha ratificado sus palabras: “Mejor que GRIPALIZAR, COVIDILIZAR la gripe, o cómo luchar por los que no pueden luchar por si solos. Para eso me hice médico, lo siento, yo no abandono”.