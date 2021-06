Un jugador del Osasuna pide perdón tras fotografiarse con una camiseta de Santiago Abascal

Fotografía por la que Ávila se ha disculpado a través de sus stories en Instagram, donde ha colgado el siguiente mensaje:

“Hoy metí la pata subiendo a mis redes una foto con una camiseta que ha ofendido a muchas personas. Lo siento. Fue un regalo que me hicieron con una frase con la que me identifico mucho y no pensé que podría tener todas las implicaciones que ha tenido para algunas personas.

Ni sé de política, ni me interesa. Mis únicas pasiones son el fútbol y mi familia. No era mi intención ofender y pido disculpas”.