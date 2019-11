En tus manos

Se apagan los focos, se desmontan los escenarios, las caravanas llegan a su destino. Se acabó la campaña electoral más corta de nuestra historia. Desde la medianoche, silencio de los políticos. Todos al rincón de pensar (y hay muchos ciudadanos que no saben todavía qué hacer).

Pablo Casado ha clausurado en la plaza de toros de Las Ventas la campaña, aunque no se han habilitado las gradas ni se ha intentado llenar completamente este foro.

Todo ello también gracias a la situación de normalidad que ha alcanzado principalmente por los pactos con el PP y Cs en autonomías como Andalucía, Murcia y Madrid. La actitud de Casado y de Albert Rivera no ha sido precisamente combativa con Santiago Abascal estos días, que les roba por decenas escaños en las encuestas. En el debate del pasado lunes, el primero con el representante de la ultra derecha, no entraron en el cuerpo a cuerpo y no censuraron sus palabras en las que incluso se relacionaba inmigración con agresiones sexuales a las mujeres.

Además, con una actitud contraria a la libertad de información, Vox ha decidido vetar a periodistas de varios medios, entre ellos El HuffPost, y les ha denegado la acreditación para la noche electoral y actos en espacios privados, además de expulsarles de los canales de información oficial en Whatsapp. La Junta Electoral ha comunicado este mismo viernes por la tarde al partido de Abascal que no puede impedir el acceso a los periodistas a los actos de naturaleza electoral que se hagan en espacios públicos.