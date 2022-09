Cinco canciones dedicadas a la Reina Isabel II que escucharás tras su muerte

Portada del God Save the Queen de Sex Pistols AP

El 8 de septiembre de 2022 pasará a la historia por ser el día en el que la Reina Isabel II moría a los 96 años y el final del reinado más longevo de la historia. Elizabeth Alexandra Mary (su nombre completo) estuvo al frente de la corona británica y de la familia real de Windsor más de 70 años.

Tiempo suficiente para convertirse en un icono y una de las personalidades más influyentes. Tanto así que son muchos los artistas y músicos que la inmortalizaron y le dedicaron, para bien o para mal, unas cuantas canciones.

Tras siete décadas de mandato, la imagen de Isabel II inspiró a bandas de los géneros más dispares y que también marcaron la historia de la música, tal es el caso de Sex Pistols, The Smiths, ABBA, The Beatles o The Rolling Stones.

Estas son cinco canciones que se inspiraron en Isabel II:

Dancing Queen - ABBA

Aunque no está directamente inspirada en Isabel II, el clásico de ABBA era la canción favorita de la reina fallecida. “Siempre intento bailarla cuando suena porque soy la Reina y me gusta bailar”, llegó a decir, tal como confesó una vez el DJ y presentador británico, Chris Evans.

En una de las biografías del grupo sueco se relata, incluso, un capítulo en el que Isabel II acudió a un concierto para disfrutar de la música de uno de los grupos con más éxito de todos los tiempos.

Her Majesty - The Beatles

La canción de Paul McCartney y tema “oculto” del disco Abbey Road recuerda a la Reina Isabel II con humor. No en vano, el de Liverpool expresa sin temores que le gustaría estar con ella.

En 2002, el mismo McCartney le cantó la canción a la monarca en el concierto multitudinario para celebrar los 50 años de la reina en el trono. tributo a la reina con humor, con versos algo atrevidos para la portadora de la corona: “es una chica linda, pero que no tiene mucho qué decir y que algún día será suya”.

Dreaming of the Queen - Pet Shop Boys

¿Cómo sería tomar el té con la Reina Isabel II? El sueño de muchos sirvió de inspiración para los chicos de Pet Shop Boys que en 1993 publicaban Dreaming of the Queen, una canción de melodía agridulce en la que Neil Tennant se burlaba, de paso de la sociedad británica.

The Queen is Dead - The Smiths

Hablar de la música inspirada en Isabel II sin incluir esta joya de The Smiths sería elaborrar una playlist incompleta. En su momento, la canción The Queen is Dead se publicó en una Inglaterra conservadora gobernada por Margaret Thatcher estuvo envuelta en la polémica.

No en vano, Morrisey no solo habla de manera sarcástica de la muerte de Isabel II sino que se plantea un mundo en el que, con un mensaje directo a Carlos III, la monarquí no siga en pie.

Sex Pistols – God Save the Queen

Sin duda, la canción más famosa de las dedicadas a Isabel II. El God Save the Queen se publicó cuando Inglaterra festejaba los 25 años de su reinado.

Johnny Rotten y compañía hicieron una dura crítica en contra de la monarca y lo que representaba para un pueblo que vivía en la pobreza. Era la explosión del punk.