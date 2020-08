Clara Lago habla así de cómo vivió la enfermedad de Dani Rovira

El actor malagueño Dani Rovira anunció el pasado 15 de agosto con una publicación en su perfil de Instagram que se había curado del linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron el pasado mes de marzo.

“Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado! Todo acaba y todo empieza hoy. Seis meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras”, aseguró el cómico.

Su expareja Clara Lago, con la que mantiene una fantástica relación y con la que comparte la fundación Ochotumbao, ya le dedicó pocos días después de su anuncio un bonito mensaje: “Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles”.