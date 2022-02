Las claves del asalto de ganaderos en Lorca

El pasado lunes el debate sobre las macrogranjas alcanzó un nuevo punto de tensión en España con el asalto de un grupo de ganaderos al Ayuntamiento de Lorca (Murcia). En el interior del Centro de Desarrollo Local de dicho municipio se iban a debatir una serie de medidas para reducir el impacto de este tipo de explotaciones. No pudo ser así. La irrupción de una treintena de personas que sortearon el cordón policial obligó a que se cancelase el pleno.

En los últimos días, se han sucedido las críticas a un incidente que el propio alcalde de Lorca, el socialista Diego José Mateos, comparó con el asalto al Capitolio estadounidense por parte de seguidores del expresidente Donald Trump. No obstante, y desde entonces, se han abierto numerosos interrogantes. ¿Quién está detrás de la protesta y qué responsabilidad legal tienen?, ¿qué se debatía exactamente en el Ayuntamiento? o ¿cuál es el peso de las macrogranjas en la localidad?

Lo que se iba a debatir en Lorca

Más allá del mero debate sobre macrogranjas sí o no, es necesario destacar que el Pleno de Lorca iba a someter a votación una moción con la que introducir una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El objetivo de la propuesta era el de establecer limitaciones para alejar del casco urbano las nuevas granjas porcinas que se creasen en el municipio.

La moción partía de un acuerdo que suscribieron todos los grupos municipales y ganaderos en junio 2020. Concretamente, supone que no puedan construirse a menos de 1.500 metros de los núcleos de población, centros educativos o sanitarios. Tampoco podrán instalarse a menos de 500 metros de manantiales y fuentes naturales o a 100 metros de cauces fluviales.

De ahí que para poder proceder a su aprobación fuese necesaria la autorización de una amalgama de organismos de distintos niveles como la Confederación Hidrográfica del Segura, la Mancomunidad de Canales del Taibilla o las direcciones generales de Ordenación del Territorio, de Ganadería, de Medio Ambiente; estas últimas dependientes del Gobierno regional del popular Fernando López Miras. El propio regidor de Lorca explicó el lunes que todos ellos avalan la medida, si bien es cierto que han propuesto recomendaciones en base a la legislación que deben cumplir las macrogranjas.

Sin efecto para las anteriores explotaciones

Una de las claves de la moción que finalmente no pudo debatirse en Lorca es que no afecta a las explotaciones ganaderas existentes. De hecho, ni siquiera afecta a las de ganado bovino, ovino o caprino, únicamente a las de cerdos. Además, a estas últimas solo les impide su ampliación si se encuentran en alguno de los supuestos antes mencionados. Es decir, la actual actividad económica de las firmas no se vería perjudicada por la aprobación de la moción.

Qué supone la ganadería para la economía de Lorca

La importancia del sector ganadero, fundamentalmente porcino, es enorme para esta localidad murciana de unos 96.000 habitantes. Es su principal motor económico y supone el 50% de toda la carne de cerdo que produce la Región de Murcia. Según ha podido recabar El País, en Lorca existen cerca de 1,5 millones de cabezas de porcino repartidas en unas 1.500 granjas, de las que entre 600 y 700 tienen más de 2.000 cabezas cada una. En términos de grandes explotaciones, y según los datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR) que recoge el Datadista, el municipio cuenta con 40 explotaciones de porcino de cebo y 10 de madres reproductoras.