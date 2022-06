¿Petro o Hernández? Colombia elige presidente entre la esperanza y la incertidumbre

Quién compite

Qué piensan

Con los mercados expectantes, a verlas venir entre un líder de izquierdas y un inmobiliario desconocido, tanto Petro como Hernández coinciden en la importancia de sustituir las importaciones. Para generar más empleos, el candidato independiente apoya el sector privado y apuesta por la competitividad a nivel global. Quiere disminuir las barreras para los nuevos empresarios e impulsar, sobre todo, el mundo digital. Pretende financiar su proyecto gubernamental mediante políticas de austeridad y una lucha anticorrupción que resume en “no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”, pero que no desarrolla más. Planea bajar el IVA actual del 19 al 10% y transformarlo en un impuesto al consumo.

En cambio Petro, para agrandar el presupuesto del Estado, propone recaudar alrededor del 5% del PIB a través de una reforma tributaria, que no penalice a las clases más desfavorecidas. Pretende además que el Estado juegue un papel clave en la creación de empleo: “El Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado”, se lee en el programa de Gobierno.

Sobre seguridad y paz, el izquierdista asegura que cumplirá el Acuerdo de Paz con las FARC . “Pasaremos de la guerra fracasada contra las drogas a un proceso integral de sustitución de economías y tierras, a favor de una economía productiva que dignifique a las poblaciones rurales y proteja la naturaleza”, asegura. Es una deuda pendiente del país, después de que el actual presidente amenazara con romper el pacto; al final, lo ha dejado languidecer por falta de acción, pero no ha roto la baraja. Hernández directamente votó no en el refrendo popular al acuerdo de paz, pero ahora se templa y dice que lo acatará. Con el ELN, con quien Petro quiere un diálogo “amplio”, Hernández pide uno “exprés”.

Petro no, descarta por completo esta técnica y subraya que, además, no se “otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”. De hecho, avanza que el veto a esta práctica será una de sus tres primeras medidas de Gobierno , junto a un plan de lucha contra el hambre y una petición a Naciones Unidas para que investigue de forma independiente la corrupción del país. Pretende hacer de Colombia una potencia mundial en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, destaca la importancia de transitar hacia una economía productiva en armonía con la naturaleza, para lo cual impulsará la agroecología. El agua, promete, será un derecho fundamental y un bien común de acceso universal. Por eso, planea ordenar el país en torno al agua.

El juego sucio

Sobre el debate, no lo ha habido. Petro se ausentó en varios de los convocados en la primera ronda, Hernández dijo que no iba más por eso y porque no le cuadraban los formatos, que no le dejaban explicarse. Ahora, varias asociaciones han acudido a los jueces para obligar a los candidatos a un cara a cara y así resolvieron los jueces, que había que hacerlo. Mientras los de Petro mandaron una delegación a la televisión para pactar los términos, los de Hernández se negaron. Y eso que la izquierda antes ya había accedido a los bloques y los moderadores que el empresario quería.