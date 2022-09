Petrodólares y mucho más, las claves de cómo el fútbol inglés ha reventado el mercado

Victoria Haydn via Getty Images

Casemiro, 70; Fofana, 80; Cucurella, 65; Darwin Núñez, 75; Antony 95; Haaland, 60... Millonadas por cracks y por muchos otros que no lo son. Así hasta 2.100 ‘kilos’. Inglaterra ha tirado de cartera a lo grande en uno de los veranos más derrochadores que se recuerdan en el fútbol mundial. A la Premier League no le duele el bolsillo en un momento crítico para las economías familiares, empresariales y también para buena parte de los clubes de fútbol. En España el gasto no llega a los 500 millones de inversión, cifra parecida al mercado de la Bundesliga alemana, mientras Italia se mueve en torno a los 700.