Qatargate, el escándalo que obliga a Europa a más transparencia y vigilancia ante la corrupción

Los medios europeos estamos hablando de Qatargate , pero en realidad no es el término correcto. La presunta compra de favores y de influencia en la toma de decisiones por parte de Doha entre miembros presentes y pasados del Parlamento Europeo no es única. Dicen los informes de la fiscalía belga que Marruecos también anda detrás de las ayudas o regalos. Pero un Marruecosgate también supondría poner el foco en el supuesto embaucador. Más que el origen, debe preocupar el destinatario del caramelo: los supuestos servidores públicos de las instituciones europeas. Es ahí donde hay que colocar las etiquetas, en la #CorruptionEurope , el término que acertadamente están usando Le Soir y Knack , los medios locales que lo han desvelado todo.

Lo que ya se mueve

El jueves, en mitad de un plenario alterado por la investigación del juez belga Michel Claise , Metsola prometió hacer una revisión completa de “todos” los trámites legislativos de la Eurocámara en busca de “presiones o influencia indebida”. Ya no más los negocios “como siempre”. Avanzó un “paquete amplio de reformas” internas, que se presentará el año que viene -sin precisar más-, y que contempla un refuerzo a la protección de los denunciantes de corrupción, una prohibición de todos los grupos de amistad no oficiales con terceros países y una revisión de “cómo interactúa” el Parlamento con gobiernos extranjeros, informa EFE.

Los denunciantes son una vieja cuenta pendiente, porque desde 2019 existe una directiva específica sobre la protección de quien levante la liebre de un caso sospechoso pero, de forma ilógica, sólo contempla que lo hagan ciudadanos, no personas de dentro de las instituciones. Los mismos que redactaron las leyes no están protegidos por ella, cuando son los que primero pueden detectar un comportamiento o actividad sospechosos. En 1999, una denuncia empezó una bola de nieve que acabó con toda la Comisión Europea que lideraba el luxemburgués Jacques Santer .

¿Unas manzanas o todo un barril?

No obstante, que vea “gente trabajando con entusiasmo” a su alrededor no quita para que califique de “urgente” la necesidad de un cambio. A su entender, la “supervisión laxa de años de las actividades financieras y el hecho de que algunos estados te puedan contactar sin que quede ni un registro público de esos movimientos es un coladero, si hay mala intención o predisposición a poner la mano”. Hay veces, dice, que se necesita “poco” para sentirse “inclinado” a defender unos intereses: habla de viajes, de pequeños obsequios, de trato preferente, de cumbres sin mucho contenido pero fastuosas. “No tiene que ser a gran escala. Todo suma. Y eso hay que atajarlo”, insiste.

“Hay que salir bien y sin parches”, explica otra eurodiputada socialista, española. Reconoce que en su grupo se lleva mal lo ocurrido, porque pesa el “engaño” de supuestos colegas en los que confiaban. Pone “la mano en el fuego” por los que ve “trabajar y trabaja”, pero no descarta que surjan nuevos nombres, ni relacionados con este caso ni con otros. “Es el momento de reforzarnos”, señala. Defiende que el trabajo de cabildeo, de los lobbies o de países con intereses, es legítimo pero debe ser también “como el cristal”, por si hay quien es más “poroso” a las presiones. “Si alguien quiere actuar de forma deshonesta, puede saltarse cualquier control, pero tienen que existir. Ahora, pensar siquiera en una corrupción institucional me parece muy muy excesivo, no es así”, defiende.

Otra eurodiputada de la izquierda, sueca en este caso, carga más las tintas. “No, no vamos a por nuestros intereses y nuestro beneficio como norma, ¡pero es que se podría hacer! ¿Por qué? Porque no hay un escrutinio interno, público, que lo impida. Hablar sólo de injerencia foránea es un lujo que no nos podemos permitir. Controles, equilibrios y rendición de cuentas. Hay que limpiar la casa. No creo tampoco en una estructura interna carcomida, pero sí hay inercias y todos las vemos, en asesores, dietas, movimientos que se entienden necesarios pero no se fiscalizan”, asume.