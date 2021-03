Clemente carga contra De la Morena tras anunciar su retirada: "Se va porque está acabado"

El presentador de El Transistor de Onda Cero y uno de los periodistas deportivos de referencia en la radio, José Ramón de la Morena, anunció este jueves que se retiraba.

Compañeros de profesión y oyentes se lanzaron a agradecer a De la Morena todos estos años de entretenimiento e información nocturna. Menos Javier Clemente, el exentrenador ha aprovechado su participación en Radio Marca para desquitarse y criticar al comunicador.

“Ese sí es enemigo mío. Un tío que me dice algo por la calle no es enemigo, pero uno que quiere empezar el programa pensando cómo hacerme daño... Escribió un libro donde reconoció que me había hecho daño. El daño no se hace sin querer, el daño auténtico se hace queriendo. Este tío es un mentiroso porque dice cosas de mí que no son ciertas”, ha comenzado.

El exseleccionador nacional ha comentado que le dijo que se llevaba mal con su familia, algo que, según él, no es cierto: “Por qué lo dice? Porque quiere hacer daño, si fuera verdad yo no diría nada, pero es que me llevo muy bien con mi familia”.