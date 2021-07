Ayuso y Vox tumban que se investigue lo que pasó en las residencias

Vox, que en un primer momento aseguró que apoyaría la comisión, se escuda ahora en que como la propuesta “tiene interés revanchista” por parte de la izquierda, es mejor abstenerse. Algo que la oposición ha recibido fatal.

“La decisión de hurtar a los familiares de los fallecidos el derecho a saber lo que pasó pasará a la historia como uno de los episodios más lamentables de la infamia y la vileza de la derecha madrileña. Todos y cada uno de ustedes será responsable. Saben que si hubiesen muerto con protocolos que impedían su traslado a hospitales firmados por un gobierno de izquierdas estarían con antorchas en las calles”, ha espetado el diputado de Más Madrid, Emilio Delgado.

La diputada socialista, Irene Lozano, ha seguido una línea similar: “Se entierran las esperanzas de miles de familiares que sufrieron no sólo por la muerte de sus familiares, sino por las condiciones en que murieron, en muchos casos abandonados, solos, sin tener acceso a cuidados paliativos. Se hubieran podido salvar muchas vidas, y así lo ha dicho el ex consejero de Políticas Sociales. Ya no es posible, pero sí lo es conocer la verdad y dar a las familias al menos el confort de haber asumido la responsabilidad de los errores políticos”.