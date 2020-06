Cómo actuar si no es tu revolución

Este es el gesto más importante: escuchar, escuchar y escuchar. Pero escuchar no significa sólo dejar hablar sino también tener una voluntad de creer y de comprender una realidad que es muy diferente a la tuya. Cuando alguien nos cuestiona nos sentimos atacados y en lugar de escuchar intentamos justificarnos. Esto acaba haciendo más alto el muro que nos separa. Estar dispuesto a abrirse y escuchar es la primera forma de acercarnos.

Cada causa debe estar liderada por las personas oprimidas, lo que está directamente relacionado con el hecho de escuchar. Son ellas las que tienen que llevar la voz y ocupar el espacio principal. Esto no significa que el resto de personas (aunque sean del lado opresor) no puedan expresarse. La implicación de todas las partes es importante y necesaria para el cambio, pero si se trata de equilibrar el poder, hay que estar dispuesto a ceder.

Todos tenemos claro que las empresas tienen un gran impacto social además de su labor económica. Los consumidores buscamos cada vez más apoyar a marcas que cuiden al planeta y a las personas, pero eso es algo que hay que hacer todos los días y no solo puntualmente ni de cara a la galería. De nada sirve que una empresa que usa mano de obra en países pobres publique un hashtag contra el racismo, ni que la que utiliza modelos esqueléticas con poses enfermizas se proclame feminista. Empresas comprometidas sí, pero no sólo de boquilla.

Muchas veces, y algunas con la mejor intención, se acaba reforzando la desigualdad poniendo siempre el foco en la parte perjudicada sin reparar en que esa estrategia invisibiliza a quienes ejercen el daño excluyéndoles del problema y de la solución. Es habitual contabilizar a las personas asesinadas, pero no a los asesinos. Nos referimos a las víctimas, pero nunca nombramos a las mafias. Relatamos con detalle las consecuencias del maltrato, pero no apuntamos a las causas. Al contarlo sólo de esa forma normalizamos el sufrimiento de esas personas. ¿Se habrían manifestado el mismo número de usuarios y empresas bajo el lema “White Lives Oppress” en lugar de “Black Lives Matter”? Si no es así preguntémonos por qué.