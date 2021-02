Cómo dos países aprovechan la pandemia para aumentar su influencia en el mundo

Una vez comenzada la vacunación de sus propios ciudadanos, ahora llega el momento de exportar. Inicialmente, los dos países han arrastrado el temor a que sus fórmulas no fueran seguras, una fama de la que acusan a sus competidores. Sin embargo, ya está llegando el aval de los especialistas, como el publicado en la revista médica The Lancet el pasado 2 de febrero , que otorga una eficacia del 91% a la rusa Sputnik V .

Luego ha venido el salto a estados de otra órbita, como los llamados no alineados, con peso territorial, mucha población y recursos económicos medios. Entre los que conversan ya con Moscú están Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Egipto o Túnez. Según la web oficial que informa sobre la vacuna rusa, más de dos millones de personas en todo el mundo han recibido alguna dosis.

El chino Xi Jinping no se queda atrás: según el periódico oficial Global Times, más de una veintena de países “han desafiado la difamación de los medios occidentales” para adquirir vacunas chinas. O lo que es lo mismo: han acudido a su gente, por conveniencia o porque no hay otro granero. Por más que el régimen ha afirmado que no hará mercadeo con las dosis, que no pretende convertirlas en una herramienta de presión diplomática, varios altos funcionarios han vinculado los fármacos a una mejora en la cooperación, informa EFE.

En junio pasado, cuando todavía no estaba lista ninguna vacuna, China se adelantó a la situación y ofreció un crédito a países de América Latina para acceder a las fórmulas por valor de 1.000 millones de dólares y ha anunciado otro paquete de ayudas finalistas por 2.000 millones más para África.

Una jugada con muchas ventajas

“En ese continente, los intereses de China son enormes. Llevan años levantando infraestructuras de todo tipo, sanitarias entre ellas, y su influencia es enorme. Es un buen ejemplo de influencia reafirmada por la vacuna: dónde quieres estar, dónde quieres influir, a quién vendes antes y con qué condiciones para que sea competitivo o desarrollado y se adelante a quienes no quieres que avancen tanto”, resume Mieke Cammers, investigadora belga.

No sólo es que estos países ofrezcan, cuando otros retienen, o que den dinero a quien no lo tiene, sino que además “ofrecen ventajas muy importantes en países de desarrollo medio o bajo”, como por ejemplo el hecho de que están desarrollando vacunas que no necesitan tanto frío para conservarse y, por eso, se trasladan mejor. Nada que ver con el ultracongelado de las europeas o norteamericanas, por ejemplo.

“La desconfianza inicial sobre estas vacunas se está deshaciendo. Puede la urgencia en tenerlas. Sería demasiado impopular ante su gente que gobernantes de estos estados digan no a una fórmula porque luego deberán deberle algo a Putin o Xi. A ver cómo se explica eso cuando la gente no puede respirar”, añade Cammers.

Suma otro dato: aunque estas potencias están llevando las riendas en un “afán” de demostrar que vuelven por sus fueros, que su investigación es potente y pionera tras años en horas bajas, también están planteándose un “desembarco” en estos países que fomente las industrias y el empleo locales. Kazajistán, India, Corea del Sur y Brasil producen ya localmente la Sputnik V, por ejemplo, mientras que China se ha comprometido a compartir su vacuna a un precio justo, usando “contrapartes” de cada receptor.

Y recuerda que no es una pelea individual, en solitario, de Moscú por un lado y Pekín por otro, sino que están trabajando juntos, “lo que los hace difícilmente superables”. Por ejemplo, la agencia Bloomberg ha avanzado que el Fondo de Inversión Directa de Rusia, socio del programa de Sputnik V, está ya en conversaciones con la firma china CanSino Biologics para probar un régimen combinado de vacunas que respondería a las nuevas variantes de coronavirus detectadas en las últimas semanas.