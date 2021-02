Las confesiones en el PP: “No levantamos cabeza con los chorizos estos”

JUAN CARLOS HIDALGO via Getty Images

JUAN CARLOS HIDALGO via Getty Images Luis Bárcenas, en la Audiencia Nacional

Así lo confiesan en varias conversaciones con El HuffPost miembros de la dirección actual, cargos autonómicos, parlamentarios y exdirigentes vinculados a la época de Mariano Rajoy. “Es evidente que va a afectar”, indica un miembro de la Junta Directiva del PP: “Los medios lo han comprado como si fuera una primicia… y es normal porque entiendo que puede ser noticia pese a ser una versión que no aporta ninguna prueba”.

Los dirigentes del PP se mueven entre la vergüenza, la rabia, la tristeza, la depresión y las dudas sobre el futuro desde la semana pasada. Pero ahora se agravan esas sensaciones toda vez que el lunes arrancó el juicio por la caja B y ha vuelto a todas las televisiones las imágenes de Luis Bárcenas en el banquillo de los acusados. Y eso que todavía no ha abierto la boca en la Audiencia Nacional. A las puertas de las elecciones catalanas del domingo.

“Con toda sinceridad” se confiesa un cargo autonómico del PP que sabe lo que es ganar elecciones: “No levantamos cabeza. Aunque parece que en estas primeras sesiones del juicio no nos achuchan mucho, la realidad es que las sombras de los responsables anteriores del partido sobrevuelan como un cuervo sobre nuestras cabezas de manera permanente”.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Casado en un acto en Tarragona

“Las circunstancias bien utilizadas por el adversario han emborronado la campaña en Cataluña y debilitan a Casado una vez más cuando parecía que crecía políticamente”, añade este dirigente. Reflexiona al hilo: “Es triste ver cómo el pasado de los ERE no lastra a Sánchez ni el de sangre a Bildu y nosotros no levantamos cabeza con los chorizos estos”.

“Van a ser un poco duros los próximos dos años, nos afectará. Da un poco de cosa, la verdad, porque estar remando… y de repente sale una noticia de estas. Nos hace daño, sí”, comenta al hilo este parlamentario.

Se extiende la preocupación por ese careo que ha pedido Bárcenas contra el expresidente Mariano Rajoy (al que ha acusado de destruir en una trituradora los papeles de la caja B). “Si al final se hace, la imagen quedará grabada”, lamenta este parlamentario. “Queda en la retina de mucha gente”, advierte.

“Bárcenas va a hacer daño”, intuye el diputado, que dice: “No sé si tiene algo o no. Creo que no. El abogado dijo en La Sexta que tenía pruebas, pero yo pienso que no. Son sólo maniobras para hacer daño al partido porque seguramente se haya sentido abandonado”. “Va a hacer todo lo posible para hacer el mayor daño posible”, argumenta. “Lo de la carta ha sido para hacer daño también”, insiste.

Es “lógico”, en su opinión, que el resto de partidos exploten este tema: “Igual que haríamos nosotros, por desgracia”. Para este parlamentario, la muralla que está levantando Casado contra el pasado “funcionará”. “La dirección actual, con Pablo al frente, no tiene nada que ver con el partido anterior”, ahonda, para después hacer autocrítica: “Creo que se deberían haber hecho más cosas. No sólo en el partido anterior, también en el actual. Deberíamos haber aportado nosotros todas las pruebas, haber investigado, habernos abierto un poco en canal”.

“Y el tema de la sede de Génova… Creo que deberíamos haberla vendido hace años porque es la imagen de la corrupción en la mente de los españoles. No tiene mucho sentido que sigamos ahí”, se sincera. Pero la “barrera” de Casado “es realmente real”, repite, para defenderlo: “No tiene nada que ver”. “Esto al final se acabará demostrando”, concreta esta fuente. Con un lamento final: “Lo que más me molesta ahora es por Cataluña y Alejandro Fernández. Es de las personas que merecen la pena, es aire fresco en la política actual. Si tiene un mal resultado y tienen consecuencias en su carrera, me daría mucha pena”.