Consuelo Ordóñez atiza de lo lindo a Feijóo por "utilizar" a las víctimas de ETA: "Es un cínico"

“La verdad es que Casado me dio mucho trabajo. Fue un infierno, estaba todo el día con el tema. Pensé que iban a parar ya con Feijóo, pero no, ha sido una decepción”, asegura.

“Nos citó a las asociaciones a través de un WhatsApp y quería que apoyásemos al PP contra esa ley, como si las víctimas del franquismo no tuvieran derecho a tener una ley de reconocimiento. Ese punto de desfachatez no lo había visto en mi vida: utilizarnos de esa manera. Le dije que los de Covite no íbamos”, relata.