Ligero descenso de los nuevos contagios por coronavirus: Sanidad notifica 855 en 24 horas

De los 349 hospitalizados en los últimos días, 118 corresponden a Aragón, seguida de Madrid (38) y Comunidad Valenciana (30). En cambio, se reduce el número de derivados a UCI en el mismo periodo semanal, con 12. En total, ya han sido ingresados 126.497 personas, de las que 11.748 han requerido cuidados intensivos.

El epidemiólogo ha señalado también que el número de casos asintomáticos sigue moviéndose en un 60%, lo que demuestra que”el esfuerzo de rastreo es mayor”, así como que la edad media de los nuevos positivos “sigue bajando”, asociado a “ocio y fiestas”.

En cambio, ha confesado que “no creo que estemos en una segunda ola. Mientras no estemos en transmisión descontrolada, y en la mayoría de España no existe ese riesgo, no lo creo”, ha respondido.

Cataluña, en palabras de su presidente, Quim Torra, vive una “situación crítica” y ha dado un plazo de 10 días antes de tomar medidas más drásticas como el confinamiento si el panorama de brotes y contagios, con transmisión comunitaria, no cambia. Al mandatario catalán “no le va a temblar la mano”, ha advertido.