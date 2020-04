Contar los días: las consecuencias a nivel psicológico de las que no somos conscientes

baona via Getty Images

Vivimos acostumbrados a aferrarnos a fechas: días de trabajo, fin de semana, día en el que empiezan las vacaciones… nos movemos en periodos temporales y nos sentimos cómodos, porque nos permiten cierta organización y sensación de control. En nuestra vida cotidiana, esta demarcación temporal es beneficiosa porque esos límites son establecidos, fijos, conocidos y que se van a cumplir. Es decir, no hay problema en que yo me establezca que me quedan 10 días para que llegue mi periodo vacacional, porque tras esos días, efectivamente llegará ese periodo vacacional.