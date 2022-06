"Costumbres españolas": medios británicos se refieren así a 9 trabajadores cambiando un enchufe

The Times

El Sindicato nacional de trabajadores ferroviarios, marítimos y del transporte (RMT, en inglés) ha convocado paros el 21, el 23 y el 25 de junio, y no descarta organizar otros en los próximos meses si no llega a un acuerdo sobre salarios y condiciones con la gestora pública de la infraestructura Network Rail y los operadores privados de las líneas.

En este contexto, la crisis laboral está copando los titulares de los medios de comunicación británicos. Algunos de ellos, de la talla de The Times , han utilizado un símil que mira España para hablar de una información que implica a 25 diputados laboristas que han apoyado los piquetes y la huelga del RMT. Se trata de varias publicaciones que afean a al líder laborista, Keir Starmer, que sus políticos hayan apoyado preservar medidas que califican con el término de “costumbres españolas” (“spanish practices”).

¿Qué son esas “costumbres españolas”?

¿Y qué son esas “costumbres españolas” de las que también habla el medio The Daily Mail o los “beneficios españoles” (“spanish perks”) que cita My London? Pues entre otras cosas se refieren a supuestos derechos laborales con los que contarían algunos de los trabajadores en huelga y que no quieren perder. El Mail alude a un supuesto pago de 12 minutos de sueldo por andar durante 60 segundos o la prohibición de trabajar a los empleados a una distancia de más de 500 yardas (457,2 metros) de la base.