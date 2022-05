Crímenes de honor, la perversa creencia de que la sangre de la mujer devuelve la pureza al clan

Se les llama crímenes de honor pero no hay honor en asesinar, en ahogar, tirotear, lapidar o degollar a una mujer. Dicen que su sangre limpia la reputación del clan si ha cometido el pecado de ser libre, de decidir con quién se quiere casar o relacionar, a quién no se quiere someter. Una mentalidad cultural, no religiosa, que radica en vetustos códigos de moral y que aún se aplica en el siglo XXI. Una bestialidad.