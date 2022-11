Cristina Cifuentes revela al maestro Joao el sueño que vivió mientras estaba en coma

“Fue un coma inducido, porque yo me estaba muriendo”, ha continuado la expresidenta madrileña. Ha recordado, también, que la lesión más leve fueron 18 fracturas en las costillas, una vértebra aplastada y clavícula partida.

Cifuentes ha asegurado que recuerda perfectamente esa experiencia. “Yo vi personas, vi perfectamente al médico que me estaba tratando”, ha afirmado. Así, ha resaltado que la experiencia del coma fue “muy dura”. “Lo pasé fatal en el hospital, estar en una UCI durante tanto tiempo es estar en el infierno”, ha destacado.

“Me despierto muy mal, con dolores terribles que ni la morfina lo calmaban, pero mucho peor es el miedo. No puedes hablar con una traqueotomía, no sabes cómo vas a quedar, oyes cosas, pero a ti te tratan como si no estuvieras delante”, ha contado con crudeza.